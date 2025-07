Bon voilà petit quart d'heure bricolage si jamais ca vous arrive ma console ne voulais plus démarrer avec 3 bip avant de s'éteindre. J'ai cru a un problème de chauffe donc nettoyage complet mais toujours ces même bip fatidique. Du coup redemontage et débranchement de la petite nappe qui gère les leds façade. Et la le miracle fut . Voilà si un jour ca peux vous servir 3 bip avec console propre =court circuit sur la petite nappe. Bisous



[video]https://youtube.com/shorts/F2Q4s6Hfpzs?si=XRSvX_eMzjJUfCUi[/video]