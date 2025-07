Selon un autre rapport faisant suite aux licenciements chez Microsoft, Halo Studios aurait perdu plusieurs employés.Les tensions seraient vives au sein du studio, et les développeurs de Halo seraient mécontents de la qualité du prochain jeu .La dernière série de coupes budgétaires de Microsoft a entraîné la perte de 9 000 emplois et l'annulation de plusieurs jeux.Ces dernières semaines ont été difficiles pour Microsoft, qui a une fois de plus licencié des milliers d'employés suite à une restructuration.Selon un nouveau rapport d' Engadget , Halo Studios (anciennement 343 Industries) a perdu « au moins cinq employés », et l'équipe n'est pas confiante quant à son prochain jeu de tir sur Xbox .Il semble que la situation était loin d'être au beau fixe au sein du studio avant l'annonce de Microsoft la semaine dernière, car la source affirme : « Je ne pense pas que quiconque soit vraiment satisfait de la qualité du produit pour le moment. Il y a eu beaucoup de tensions et de discours d'encouragement pour inciter les gens à livrer. »L'année dernière, 343 Industries a annoncé son changement de nom pour Halo Studios, révélant que plusieurs jeux étaient en développement. Il est intéressant de noter que le studio a également annoncé l'abandon de son moteur Slipspace au profit d'Unreal Engine 5, dont nous aurons probablement un premier aperçu lors des Championnats du monde Halo en octobre.Les dernières réductions de personnel chez Microsoft ont entraîné la perte de 9 000 emplois. De plus, Everwild de Rare a été annulé , The Initiative a été fermé et Perfect Dark a été mis au placard , Turn 10, développeur de Forza Motorsport, aurait perdu près de 50 % de ses effectifs, et Project Blackbird de ZeniMax a été annulé .