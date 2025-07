Je prends note de toute vos suggestionsaussi bien vêtement / accessoire, de l'électronique, jeux, du retro ? conseillez moi des magasinsQue me conseillez vous ? Départ 1/08 20h30Budget : 500€ max car j'ai un budget de 1500€ réparti comme ça je pense :Nourriture : 400taxi, metro, bus : 300visites / activités: 300 (certaines visites déjà réservé et déjà payé en avance)Souvenirs : 500Dépense quotidienne 100e en moyenneps : c'est la troisième fois que j'y vaisje sais déjà que je vais prendre la carte sd express pour switch 2 à 41€ je crois (yodobashi) & 1 Darumamagasin furi ichi et book off j'irai faire un tour aussihobby off nakanosuper potato akihabaravillage vanguarduniqlo UTWegodon quijotekomehyo shinjukubrand off ginzamandarake akihabaramandarake nakanoSur tokyo je vais acheter dès mon deuxième jour 3 t shirt inspiré ghibli donc si vous avez des suggestions ? J'en ai déjà acheté 2 ya 2 jours à Uniqlo en france, surement acheter 1 figurine ou 2, 1 console retro peut etre ? J'avais pensé à une gameboy color avec pokemon bleu (mais ça risque de tourner à 100e le duo donc super cher à tokyo mais je vais essayer de trouver ça à 50e ailleurs hors tokyo