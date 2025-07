Mario Kart World, c’est 30 circuits (affichés sur la carte en Courses VS et Contre-la-montre), mais avec toutes les routes intermédiaires, c’est bien plus de tracés : 202 même ! Est-ce la raison même pour laquelle Nintendo estime que le prix de vente est correct ? Eh bien, après m’être littéralement assoupi sur nombre de ces intermissions, je peux affirmer que non !Les intermissions sont généralement peu intéressantes, et le monde ouvert est vide, ce sont des faits… mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des exceptions :En traversant toutes les routes en Grand Prix et en Survie, vous n’avez pas testé la moitié de ces intermissions, et il peut y avoir parfois des passages étonnants, mais le problème de ces routes est qu’elles finissent toujours par être trop longues pour leur propre bien, et pour 10 secondes de fun, il y a une minute de bâillements.Suivant le point de départ sur la carte, la portion finale n’est cependant pas toujours la même pour le point d’arrivée,: sélectionné seul, il mélange deux variantes en un seul tracé ; mais en rallye, il existe 3 variantes, le mode Grand Prix permettant d’en découvrir deux… et, à condition de prendre la ligne de départ au nord de Trophéopolis (Stade Peach par exemple).L’autre cas de figure concerne le controversé Stade Peach : le vrai circuit se situe dans la Coupe Spéciale, mais la variante proposée dans la Coupe carapace est… juste un point d’arrivée. C’est le lieu où se situe l’arène pour le mode Battle, mais c’est complètement raté.En prenant une route par le nord-est, on accède ainsi uniquement au tracé de Circuit Mario 1 en bout de course ; au Circuit Mario 2 par une route venant de l’ouest (Fournaisse osseuse par exemple) ; et au Circuit Mario 3 par une route au sud. Seul Chemin du Chêne permet d’accéder à la piste qui réunit les 3 tracés en un seul (comme en GP).Suivant certains tracés, il est également possible de terminer par certains circuits en sens inverse, comme Circuit Mario Bros, Désert du Soleil, Alpes DK, Stade Wario, Plage Koopa et Prairie Meuh Meuh.(points de départ : Bateau volant ou Stade Wario), car on parvient au bout de ces tracés… à un! On n’emprunte ainsi qu’une courte portion du tracé original – et en sens inverse – pour continuer la course dans le palais. Ce circuit – qu’on pourrait intituler Souk Maskass 2 – n’est pas accessible en course seule, donc il faudra se contenter d’un seul tour de piste.Ça peut être plaisant de se promener en kart juste pour le plaisir, même s’il faut tout de même remplir quelques défis pour débloquer un mode secret du jeu. Parmi ces défis, il y a ces switchs bleus avec un P, qui ouvrent un challenge. La plupart ne soulèvent pas l’enthousiasme : la collecte des pièces bleues, ça va une fois mais difficilement deux.Au gré de mes promenades – et de quelques astuces vues ailleurs –, j’ai quand même découvert des défis qui valent la peine d’être tentés, et en voici une petite sélection.Un T-Rex se déchaîne, et des bisons courent dans le cinéma, c’est chaotique à souhait !La piste est moins spectaculaire que le circuit, mais le tracé est tout de même bien relevé.Certains auront également peut-être parfois remarquer des blocs colorés sur les bords de la route : c’est parce qu’il y a un circuit rétro SNES qui se cache par là !, et elles sont mêmes assez nombreuses. Certaines de ces courses n’ont même jamais été refaites en 3D depuis Mario Kart DS.Parmi ces courses, on trouve donc : Île Choco 1 et 2 ; Plage Koopa 1 ; Vallée Fantôme 1, 2 et 3 ; et Lac Vanille 1. Si on ajoute les 3 Circuit Mario et Plage Koopa 2, on trouve donc dans Mario Kart World 11 des 20 circuits de Super Mario Kart !Évidemment, impossible de faire des courses sur ces circuits cachés en dehors des challenges proposés en mode Balade…: refaire le tracé à l’envers, là aussi pour un challenge !Non seulement, il y a donc bien plus que les 30 courses de base, mais en plus, le monde ouvert offre de nombreuses possibilités de créations et de défis pouvant être amusants (faire une course en sens inverse, imaginer un tracé…)., et ce n’est pas la récente mise à jour qui annonce des corrections qui iraient dans le sens des joueurs.Allez, promis, j’arrête avec mes articles sur Mario Kart World… et accessoirement je vais un peu passer à autre chose.J'en termine avec une vidéo présentant les circuits SNES présents dans l'open world.