fruité approche, le jeu qui aura la pêche sortira en Septembre.PLANETA, un développeur basé à Tokyo qui a déjà travaillé sur des jeux tels que Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island, Pokemon Scarlet / Pokemon Violet, et bien d'autres, vient d'annoncer Fruitimo ! un jeu d'action et d'aventure sur un garçon et son sac à dos androïde collectant des fruits.L'impression première c'est comme si on jouait à Mario sunshine (structure des niveaux, gameplay proche, colorimétrie estivale etc).Contrairement aux jeux Coréens qu'on voit souvent dans des Showcase, ici c'est du concret pas de bullshit...tellement qu'on voit que le framerate souffre par moment.