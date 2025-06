Comme je sais qu'il y a certain suiveurs du sport ici je fais un petit post qui n'est donc pas en rapport avec les jeux vidéos mais qui n'empêche pas d'ailleurs le sujet de bifurquer dessus car je n'ai aucune connaissance des "compétitions" e-sport. (au point de mettre entre guillemets le mot compétition).



Dans un monde qui ne peut plus ignorer le réchauffement climatique (pourtant évoqué depuis plus de 20 ans), peut on continuer à faire des compétitions sportives sur des pays entiers (voir plusieurs pays) ce qui va engendrer des tonnes de déplacements en avion ?



La coupe du monde des club n’est elle pas une aberration en 2025 ? La coupe du monde aux Etats Unis et ses voisins le sera tout autant.



Lorsqu’on entend parler de franchise NBA en Europe, comment ne pas sauter de notre chaise ? Imaginez les déplacements !



Lorsqu’une compétition décide de son lieu, il est « normal » de construire des nouveaux stades (même si d’anciens existent). Il est pourtant reconnu que le bâtiment (avec l’agriculture) sont les 2 des plus gros pollueurs du monde.



Pour des jeux Olympiques, c’est une ville qui est choisie (même si certaines épreuves se font dans d’autres villes) pourquoi cela ne pourrait être le cas pour la coupe du monde de football, l’euro ou cette nouvelle « coupe du monde des clubs » ?



On parle souvent de la santé des joueurs dans des compétitions de plus en plus nombreuses qui n’ont pour but que de faire toujours plus d’argent. Mais que dire de la santé de la planète et donc de tous les êtres vivants ?



Le divertissement sportif est il si important que ça pour totalement négliger cette partie ?



Lors d'un grand prix de F1, des avions survolent la course pour émettre un drapeau de fumée. Est ce vraiment nécessaire?



Quand est ce que l'humain stoppera la démesure ?



On est coincé entre deux courants : les "rien à foutre" qui vont toujours plus loin dans l'impact carbone, qui prennent l'avion comme on prend le métro.



Les ultra écolo qui militent pour qu'on ne puisse prendre l'avion que 4 fois dans une vie.



Est ce que l'humain de 2025 n'a que l'extrémisme comme réponse à tout ?