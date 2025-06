10)- Le Djinn parfois aussi appelé Génie est une créature élémentaire magique extrêmement puissante. Il est extrêmement dangereux et difficile à contrôler. Ils n'ont pas de forme physique fixe mais se manifeste souvent sous forme de tempête d'éclair ou autre tornade à la puissance magique démesurée.Ils sont capable entre autre de déchaîner des tempêtes, lancer des éclairs ou encore de se téleporter. Pour l'anecdote, Yennefer pense que l'amour qui la lie à Geralt est tiré uniquement d'un vœu que ce dernier a fait au Djinn, elle veut en avoir le cœur net durant la quête le dernier vœu dans The Witcher 3. Elle apprend au final que ce n'est pas le cas et qu'elle est bel et bien amoureuse de Geralt avec ou sans vœu.Il est très difficile de capturer un Djinn et souvent cela mène à la mort, Jaskier a failli en faire les frais.9)- Ils sont inspirés du folklore Slave, c'est un esprit forestier ancien, terrfiant et gardien de tout ce qui s'apparente à la forêt ou autre zones boisée. Les Leshen sont extrêmement redouté tant ils sont puissants, intelligent et extrêmement dangereux. Il est difficile à tuer et quiconque s'y oppose sera souvent victime de malédiction.Il est capable entre autre de manipuler la nature, faire appel à des loups ou autre corbeau mais aussi faire jaillir d'énorme racine pour blesser ses ennemis. En revanche, ils ne tuent pas par plaisir mais pour protéger leur territoire, allant parfois jusqu'à décimer des villages entiers.Vivre près de Leshen est extrêmement risqué car ça implique souvent un parti pris, certains décident d'abandonner le village ou de faire appel à un Sorceleur pour s'en débarrasser. Mais le Leshen peut revenir si la forêt n'a pas été suffisamment "purifiée".8 )- Autre créature redoutable de la forêt, les Fiellon sont des énormes bête monstrueuse et une des plus dangereuse dans l'univers du Sorceleur. Elle a l'apparence d'un gigantesque cerf démoniaque, avec 3 yeux et de gigantesque bois. Il est capable de charger et d'écraser la plupart de ses ennemis grâce à son poids massif et ses pattes robustes. Son 3 ème œil lui permet aussi de créer un genre de confusion mentale, désorientant ses ennemis. Comme le leshen, il peut aussi invoquer des bêtes pour l'aider comme les loups ou corbeau.7)- Malgré son nom ridicule, la Kikimorhes est dangereuse. C'est un monstre de type insectoïde souterrain qui ressemble beaucoup à une scolopendre géante mélangée a un scorpion. Il en existe 3 types. Les ouvrières, les plus faible et plus petites, les guerrières beaucoup plus grande et robuste et enfin les reines, les plus rares mais les plus dangereuses.La force des Kikimorhes resident aussi à leur nombres pouvant être très élevés et qui attaquent en même temps. Les guerrières peuvent projeter de l'acide, et les reines capable de faire s'écrouler des tunnels. Elles vivent sous terre et creusent pour tendre des embuscades.6)- Ce sont des créatures monstrueuse gigantesque et brutal et l'une des plus dangereuses du continent. Ils sont rare mais représente un danger mortel, et ce même pour un sorceleur. Ils hantent souvent des zones isolées mais parfois descendent de leur montagne pour chercher à manger et massacre des villages entiers.Ils agissent principalement par Instinct ou survie et ce ne sont pas des créatures très intelligente. Ils peuvent balancer d'énormes rochers dû à leur incroyable force. Contrairement au troll, les cyclopes ne parlent pas. Il est possible dans The Witcher 3 de tuer un cyclope en un coup avec un carreau d'arbalète dans l'œil mais c'est loin d'être évident. Les cyclopes ont une peau assez résistante ce qui signifie qu'il faudra pas mal de coups avant de les tuer.5)- L'un des spectres les plus puissants dans The Witcher. Il n'a pas vraiment d'apparence physique bien qu'on peut en apercevoir un vite fait dans The Witcher 3. Une sorte de masse fantomatique noirâtre plutôt flippante.Il s'attaque à l'esprit, à la culpabilité et au souvenirs de sa victime et s'en nourrit, le poussant jusqu'à la folie."Certains monstres te tuent le corps, le Blême lui, t'arrache l'âme" (paysan de Skellige)Le Blême ne choisit pas ses victimes au hasard, il s'infiltre dans ceux qui portent sur eux une lourde culpabilité, un fardeau enfouie ou une honte inavouable. Il leur parle pas directement dans leur tête mais crée des visions, hallucinations et leur pousse à faire des choses horrible comme s'arracher les oreilles, la langue ou même les yeux, les poussant à se suicider une fois suffisamment "nourri"Pour se débarrasser d'un Blême,il suffit de le duper mais attention, il est très difficile de duper un Blême et faut être sûr de son coup car si on se trompe, ça entraînera ni plus ni moins que la mort de la victime et le Blême s'attaquera cette fois à celui qui a essayé de le duper s'il se trompe. Un véritable parasite qui se nourrit de la conscience.4)- La brouxe est un vampire de type "supérieur". Elle porte l'apparence d'une magnifique jeune femme, souvent nue, mais la réalité est tout autre car il s'agit en fait d'un puissant vampire capable de manipuler, séduire, et te déchirer en morceaux ensuite.Une fois transformée, son visage se déforme, sa mâchoire pleine de crocs et ses griffes deviennent tranchante comme des rasoirs. Elle attaque à une vitesse folle, et il est très difficile de la toucher tant elle est rapide. Elle peut également émettre un cri puissant qui désoriente ou repousse ses ennemis, et peut même devenir invisible. A elle seule, elle peut déssouder une dizaine de garde en un temps records.« Ce n’est pas parce qu’elle ressemble à une femme qu’elle a une âme. Elle se nourrit de chair, et toi, tu n’étais qu’un repas qui parlait. »(Citation de Geralt)3) La Strige [/g]- C'est une des créatures les plus emblématique de l'univers de The Witcher. C'est une créature maudite, née d'un pécher humain. Un lien entre l'humanité et la monstruosité.Son corps est difforme, bossu à la peau très pâle, et elle se déplace à 4 pattes. Elle laisse une traînée de sang derrière elle et dort souvent dans des sarcophage ou autre crypte. La Strige la plus célèbre est Adda , la fille du roi Foltest née d'un inceste car ce dernier a coucher avec sa soeur...La Strige est d'une force et d'une agilité surhumaine, mais elle a un point faible, elle déteste la lumière. Le jour, elle dort dans un cercueil où dans des cryptes. Il est possible de lever la malédiction sur une Strige qui reprendra alors sa véritable forme mais le processus est très difficile, bien que Geralt y parviendra malgré tout.La Strige est tellement dangereuse et néfaste qu'à elle seule, elle est capable de paralyser et d'inspirer la terreur dans une capitale comme Wyzima. Les soldats que Foltest a envoyé pour la tuer ou pire lever la malédiction ont tous péri, preuve de sa dangerosité.2)- les dragons dans l'univers de The Witcher sont rare, très rare même. Ce sont des créatures puissantes et mystérieuse, intelligente. Elle sont presque des "dieux" car mystique et ne sont pas de simple "monstre à combattre".Il existe 4 sortes de dragon, en tout cas pour le moment connus.- Les verts, les plus courants mais toujours très rare. Ils crachent du feu, mais ils évitent les humains.- Les rouges, plus puissant que leur congénères vert. Ils sont aussi plus dangereux et peuvent attaquer les humains. Ils sont très recherchés pour leur sang, leur écailles et os.- Les noirs, encore plus puissant. Ils sont d'une rareté extrême. Ils sont capable d'utiliser la magie voire de changer de forme. On doute même qu'ils existent.- Les dorés, qui sont les plus rares. Ils sont capable de prendre forme humaine. Dans le chapitre L'épée de la Providence des livres, Geralt en rencontre un.Les dragons sont capable de parler et de communiquer télépathiquement. Ils ne tuent pas par cruauté, uniquement pour se défendre ou pour protéger leur territoire. Bien que les rouges et noirs soient les 2 espèces les plus agressive.Geralt refuse très souvent de les tuer car ils considèrent que ce ne sont pas des bêtes mais des créatures intelligentes et unique.En revanche, les humains les chassent car ils ont de précieuse ressources notamment alchimique mais aussi pour fabriquer des armures.1)- Les vampires supérieurs sont des créatures presque immortelle, intelligente et doté de pouvoirs surnaturel, bien au delà des humains. Ils viennent d'un autre plan d'existence et pas de notre monde, ils sont apparus lors de la Conjonction des Sphères.L'un des vampires supérieurs les plus connu et aussi grand ami de Geralt est Regis qu'on peut retrouver dans l'extension Blood And Wine de TW3. Contrairement aux vampires inférieur, ils n'ont pas besoin de boire du sang pour survivre. La plupart du temps, ils ont forme humaine mais leur véritable et ultime forme est plus monstrueuse que jamais. Il est impossible même pour un Sorceleur de tuer un vampire supérieur, ils reviennent à la vie même gravement blessé. Il faudra l'aide d'un autre vampire pour l'achever définitivement.Les vampires supérieurs sont terriblement dangereux, à eux seul ils peuvent décimer une vingtaine de soldats en quelques minutes. Les sorceleurs eux même acceptent rarement les contrats impliquant un vampire supérieur.Il existe une autre forme de vampire encore plus puissant que ces derniers, les Invisible. Ils sont présentés comme les véritables maître et créateur de la race.Ils sont vénérés comme des dieux pour ces derniers, même les vampires supérieurs les craignent et les redoutes.J'espère que ce top vous aura plu. A bientôt pour un prochain top et espérons qu'on aura un bestiaire aussi solide dans The Witcher 4 !