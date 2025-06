Lors de la dernière réunion aux actionnaires on a pu avoir différentes infos mais donc semble t-il que suite à une erreur d'amateur (stagiaire?).Un document présentant les ventes masquées des jeux Sega depuis quelques années... il suffisait de sélectionner les éléments pour permettre de les voir.Un peu comme si je cachais mon texte sur un fond blanc avec une police d'écriture de couleur blanche.*Persona 5 Royal includes the sales units of remaster version released in FY2023/3.*Shin Megami Tensei V also includes unit sales of Shin Megami Tensei V: Vengeance released in FY2025/3.Shin Megami Tensei V (including Shin Megami Tensei V: Vengeance)2021/2022(exclu Switch)2022/2023 150k (exclu Switch)2023/2024 10k (annonce Version Vengeance et multi du jeu)2024/2025( sorti de SMT Vengeance multi support)Total FinalLa première version sortie en exclu sur Switch 1 aura au final bien marché surtout qu'avec la seconde version Vengeance du jeu, Atlus aura réussi a en écoulé autant (mais en incluant les ventes PS4/5, Xbox, PC)Team Sonic Racing, neuvième opus des jeux de course du célèbre hérisson, s'est écoulé à 3.5m d'exemplaires depuis sa sortie en 2019.Des chiffres plus précis sur Gematsu:https://www.gematsu.com/2025/06/sega-mistakenly-reveals-sales-numbers-for-like-a-dragon-infinite-wealth-persona-3-reload-shin-megami-tensei-v-and-more