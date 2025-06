Je n'avais pas vu l'article parlant des faibles ventes de FF16 sur Xbox. Alors je le remplace par un autre sur lequel j'avais déjà exprimé mon point de vue sur divers commentaires mais que je récapitule ici :



Square Enix, même en sortant les jeux partout en day one, ça ne changera pas fondamentalement les choses pour la simple et bonne raison que certains studios semblent souffrir depuis plusieurs années malgré des changements de stratégie. On connaît un champion, made in France en plus, à travers Ubisoft. Même des jeux qui ont un semblant de succès n'ont pas de lendemain... Ce sont plutôt les déceptions et les bides qui régissent les productions d'Ubisoft. Skull and Bones résume bien la chose.



Pour Square Enix, la licence FF semble has been depuis plusieurs années. Le FF13 semble être celui qui a penché la balance vers le déclin même si en vrai, on peut même remonter à FF10...



Il y a pourtant des jeux qui sont sortis day one partout ou presque et pourtant les ventes ne sont pas bonnes du tout : Visions of Mana, Dragon Quest 3 HD, Stranger of Paradise...

Pour DQ3 HD, même sur PC il a bidé. Y aurait eu entre 110 000 et 380 000 ventes sur Steam selon les diverses datas...



Mais une chose est sûre, c'est que les joueurs Xbox resteront marginaux sur ce marché du JRPG car peu importe la sortie, ce type de jeux ne fonctionnent pas. Metaphor ReFantazio est un exemple. C'est la seule plate-forme où il a bidé alors que c'est Xbox qui avait le marketing du jeu.

Y a le monde de Twitter/X et il y a la réalité...