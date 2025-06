J'ai essayer pour voir. Le jeux se lance pratiquement instantanément. Bordel c'est d'une fluidité.... Mais il y a beaucoup plus de pokemon apparent à l'écran... Ça ressort mieux. Von faut que je vérifie si pokemon home fonctionne sur NS2

posted the 06/07/2025 at 09:49 PM by cyr