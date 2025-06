Grand Prix:Un mode solo avec 7 compétitions pour mettre tes talents de pilote à l’épreuve.Obtenir la première place ne sera pas facile — prépare-toi à affronter de redoutables adversaires contrôlés par l’ordinateur !As-tu ce qu’il faut pour triompher dans les 7 Grand Prix ?.Personnalisation des Gadgets:Les gadgets sont une nouveauté palpitante qui peuvent changer le cours de n’importe quelle course !Équiper ton véhicule de différents gadgets te donne accès à toutes sortes de capacités qui modifient ton style de jeu !Avec plus de 70 gadgets disponibles, crée ta machine sur mesure !Exemples d'Effets de Gadgets:Item Stock:Quick Charge:Giant Rocket Punch:10 circuits de course au lancement: (il y aura 24 maps et 15 Crossworlds)7 Crossworlds:Véhicules:Chaque partie de ton véhicule est entièrement personnalisable !Personnalise-le avec différentes pièces, couleurs, décalcomanies et même des textures !Ajoute la touche finale avec une aura et un klaxon personnalisés pour créer un bolide unique en son genre !Choisis parmi 5 types de véhiculeset trouve celui qui correspondle mieux à ton style de conduite.Speed type:Acceleration type:Handling type:Power type:Boost type:DLC véhicules:Minecart:Diva Machine:Dragon Brave:Arsene Wing (Persona):Des options supplémentaires seront disponibles via des DLCCertaines machines sont incluses dans l’Édition Deluxe Numérique.Le Chariot de Mine (Minecart) est inclus dans le Pass Saisonnier fourni avec l’Édition Deluxe Numérique.Diva Macchina, Dragon Brave et Arsene Wing arriveront plus tard dans le jeu via une mise à jour gratuite.Jeu de base et démat:Bonus de précommandeL’Édition Deluxe Numérique comprend à la fois le jeu de base et le Pass Saisonnier !Avec le Pass Saisonnier, tu débloqueras des personnages, circuits et véhicules issus de crossovers dès leur sortie !Prépare-toi à voir débarquer 3 personnages de Sonic Prime à toute vitesse !Première collab Minecraft et les persos de Sonic Prime:DLC:Vague 1 Minecraft Packcourse:Personnages et persos en DLC:Steve:Alex:Creeper:Gratuit au post lancement:Hatsune Miku:Joker:Ichiban:Il reste 10 autres cases vides.Persos dans le jeu de base:Sonic:Amy:Tails:Knuckles:Shadow:Cream & Cheese:Dr.Eggman:Omega:Zazz:Jet:Wave:Storm:(11 cases vides)Season pass sonic prime:Nine:Dread:Rusty Rose:Bonus de préco:Werehog:Werehog est inclus en tant que bonus de précommande pour la version numérique et en tant que bonus d’achat anticipé pour la version physique.Sortie: 25 septembre 2025