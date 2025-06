Enfin plutot sur switch 2 !!! Le jeu a enfin la gueule des autres plateformes ! Je me le suis lancé hier pour voir ce que ça donnait et j'ai été bluffé ! Apparemment la totalité des jeux switch 12 sont amplifiés sur switch 2 sans avoir besoin de patch des developpeurs. Avez vous testez d'autres jeux ?

posted the 06/07/2025 at 09:49 AM by unpeu