La saison 3 de The First Descendant est annoncé pour le 7 aout, accusant d'un retard d'un mois pour augmenter le contenu de cette nouvelle saison. En outre c'est Nell, l'opératrice préférée des joueurs, qui deviendra jouable. La nouvelle zone permettra de combattre les boss en moto jusqu'à 8 joueurs.

posted the 06/06/2025 at 11:24 PM by masharu