Le State of Play du 4 juin a révélé un nouveau trailer pour Digimon Story Time Stranger, qui en profite pour dévoiler sa date de sortie :, soit... une semaine avant Pokémon Legends Z-A. Oui, Bamco y va au frontal, rien à foutre.Trailer VATrailer JAP pour les weebs comme moiLe jeu en profite pour nous révéler un peu plus son scénario, ses décors, ses combats et l'interface, et faut avouer que l'ensemble a l'air franchement prometteur, en plus de se payer une petite allure de Persona par moments dans sa direction artistique. En tout cas, on aura jamais vu un jeu Digimon aussi ambitieux dans les intentions.