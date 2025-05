Nintendo pourrait proposer une Switch 2 façon PlayStation TV époque PS Vita, c'est à dire une console sans dock ni écran, juste un petit boîtier avec la carte mère dedans et des ports HDMI et USB, ça serait idéal pour ceux qui jouent exclusivement sur TV. Nintendo pourrait vendre une telle console autour des 300€, je pense que ça intéresserait pas mal de monde. Vous seriez intéressé ?

posted the 05/23/2025 at 04:26 PM by manon75