Découvrez les origines du crime organisé dans Mafia: The Old Country, authentique histoire de la pègre dans la Sicile des années 1900. Tentez de survivre dans la peau d’Enzo Favara et prouvez votre valeur à la Cosa Nostra dans ce jeu d’action-aventure immersif à la troisième personne, au cœur d’une époque dangereuse et impitoyable.

Enzo est prêt à tout pour une vie meilleure. Après une enfance marquée par la violence et le travail forcé, il est prêt à tout risquer pour devenir un homme honorable au sein de la famille criminelle Torrisi.

Son serment à la Cosa Nostra, avec tout le pouvoir, la tentation et les difficultés que cela implique, est un rappel brûlant de cette simple vérité :

Pas de famille sans sacrifice.

Cette histoire palpitante est inspirée de la série primée Mafia, dont les graphismes époustouflants, le réalisme incroyable et le scénario si bien ficelé ont été finement retranscrits. L’histoire d’Enzo se déroule à une époque où savoir se servir d’une lame de stiletto est une compétence vitale, où le fusil à canon scié Lupara est l’arme de prédilection, où les vendettas meurtrières et inarrêtables font rage et où les mafiosi font patrouiller leurs réseaux de protection à pied, à cheval ou au volant de voitures du début du siècle.

Mafia The Old country se veut plus traditionnel en suivant la voie linéaire et narratif des deux premiers opus , se présentant comme « un retour aux sources de la franchise »



Premier opus sous l’Unreal Engine 5, le gameplay présenté est décrit comme plus « intense » et plus « brutal » et le cadre de la Sicile permet de ressentir au mieux ce coté « film de gangsters » et d’être transporté à une époque bien différente des villes américaine.

Proposé au prix de 49,99 € pour son édition standard , Mafia The Old Country sortira prochainement le 8 août sur Ps5 , Xbox Series et Pc.