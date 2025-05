Hello Gamekyo, cela fait quelques années que je suis sur une TV LG OLED55CX6LA, j'ai jamais eu de problème... jusqu'à maintenant.Au démarrage de mon écran j'ai remarqué des lignes horizontales peu prononcés mais néanmoins gênantes, en bas de l'écran, dont une ligne blanche fixe à l'endroit du logo apple tv. L'écran a reçu aucun coup et il y a encore quelques heures l'image était nette sans ces lignes...Avez-vous déjà vu ça ? Pensez-vous que ça peut se régler avec la réinitialisation des pixels ou avec le temps ? Qu'en pensez-vous ?

posted the 05/12/2025 at 04:37 PM by heracles