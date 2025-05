Jeux Video

BONJOUR À TOUTE LA COMMUNAUTÉ !Voilà ce qui se passe brave gens, le 9 de ce mois-ci c'est mon anniversaire et évidemment comme tout à chacun pour ce genre de fête, on veut forcément se faire plaisir !Mon choix cette année (grâce à mes étrennes) c'est porté sur la préco d'une Switch 2 (seule) chez micromania en faisant baisser la note à 280 balles avec la reprise de ma Switch Oled. Ça c'est pour le contexte et dévoiler ma life. XDMaintenant je vais avoir une série de questions avant de franchir le pas. Car j'ai beau avoir suivi de très près les infos sur la Switch 2 depuis son reveal; force est de constater que la "bordelisation" de l'information au sens large du terme sur cette console aura fait tourner la tête à beaucoup d'entre-nous.1 - Ma première question sera accès sur la rétrocompatibilité de ma ludothèque Switch de sorte à savoir sans aucune incertitude concernant certains jeux, si TOUTE la liste (voir ci-après) est FULL rétrocompatible:Bayonetta + Bayonetta 2Octopath Traveler 2Luigi's Mansion 3Yoshi's Crafted WorldNi no Kuni 2Star Ocean: The second story RXenoblade Chronicles: Définitive EditionXenoblade Chronicles 3Super Mario OdysseySuper Mario Bros WonderMario+Lapins Cretins: Kingdom BattleMario+Lapins Cretins: Sparks of HopeMario & Luigi: L'épopée FraternellePaper Mario: La Porte MillénaireKirby et le Monde OubliéTales of Vesperia: Definitive EditionTactics Ogre RebornTrials of ManaDragon Quest XI: Edition ultimeSea of StarsBravely Default IIPrince of Persia: The Lost CrownCrash Bandicoot N Sane TrilogyMetroid DreadHyrule Warriors: Definitive EditionZelda Breath of the WildZelda Link's AwakeningExcusez-moi de vous balancer ma liste de jeux comme ça, mais le soucis c'est que j'ai beau avoir cherché sur le site officiel de Nintendo, je ne trouve pas une liste complète de tous les jeux physique Switch première du nom pour m'indiquer si par hasard un tel ou un tel jeu de ma liste poserait problème ou carrément illisible sur Switch 2. Je suis peut-être tombé à coté, mais si l'un d'entre-vous peut me donner un lien sérieux (même si c'est pas sur le site de Nintendo) pour vérifier que chacun de mes jeux sont full compatible et pas qu'à moitié, ce serait vraiment cool. Si l'existence d'une telle page sur un site n'est pas encore à l'ordre du jour: à défaut, "au jugé", est-ce que vous pensez que quelques uns de mes titres risque de posés de potentiels problèmes sur Switch 2, si oui, quels jeux vous ferez penser ça ?2 - Étant un pro-physique et vue les circonstances actuelles, il va bien falloir que je m'adapte (surtout avec les tiers) en espérant pouvoir feinter sur le démat au sens large du terme: que ce soit sur Key Card ou sur l'eshop tout court.Dans mon idée, dans des cas de figures démat, je compte me servir d'une (ou plusieurs) carte Micro-Express en guise de véritable cartouche. Et n'ayant jamais mis un pied dans le démat j'ai besoin de vous sollicitez pour m'éclairer.En faite ma question est simple si je l'à joue concis: Est-ce qu'une fois les jeux démat installés sur une carte micro Express, ces derniers peuvent-t'ils être joués en mode complètement hors-ligne ?Pourra t'on installer des DLC et patch relatif à chaque jeu, toujours sur une Express ?Puis pour finir sur ce point, est-ce quelqu'un saurait combien de temps est estimé la durée de vie d'une carte Express ? C'est genre increvable à l'usage tout en étant bien entretenu, ou bien... ?3 - Juste par curiosité, j'aimerais savoir si Zelda Breath of the Wild version "Switch 2 Edition" sera belle et bien une cartouche avec le jeu complet dedans, et non-pas une Key Card ? Car au dernière nouvelle j'ai cru comprendre qu'il y aurait finalement le jeu entier dedans. C'est sûr et certain ?4 - Concernant la manette pro 2:Si je mets un jeu Switch 1 sur la Switch 2, est-ce qu'il n'y aura pas de problème d'incompatibilité à jouer à mon jeu Switch avec la version 2 de la manette pro ?Pour finir, est-t'il déconseillé ou non de jouer avec nos manettes bluetooth (pas forcément orienté que Nintendo d'ailleurs) tout en les rechargeants en filaire en même temps ?Merci déjà pour ceux qui se seraient intéressés à mon article par mes interrogations. Et désolé si certaines questions exposées ici ont - peut-être - déjà trouvés réponse ailleurs. Faut pas m'en vouloir mais niveau gaming j'ai le cerveau complètement embrumé depuis le reveal de la Switch 2 et je pense que je dois être loin d'être le seul dans cette situation. ^^Bon 1er Mai pour ceux et celles qui tafMerci d'avance pour vos commentaires, tout en vous souhaitant une excellente journée !PS: je risque de ne pas pouvoir répondre dans les commentaires assurément ce matin et peut-être même une partie de l'après-midi. Mais promis je repasse sur cet article dans la journée voir plutôt en soirée pour répondre à vos commentaires