Cela fait maintenant 3 ans que je réside à Marseille, et bébé ayant un peu grandi, j'ai un peu de temps devant moi, et j'aimerais savoir si y'a des membres de gamekyo résidant à Marseille intéressés pour des rencontres, autour d'un verre, dans un bar gaming par exemple ça pourrait être sympa d'organiser quelque chose, message inbox si ça vous dit

posted the 04/25/2025 at 12:35 PM by jaysennnin