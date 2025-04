L'information est passer un peu inaperçu car cela ne concerne pas directement la Switch 2.Mais on apprend que les prochains Amiibo Zelda et Street Fighter 6 vont subir une augmentation de prix certainement à cause de la guerre des taxes en les USA et la Chine.Ainsi les 4 nouveaux Amiibo Zelda vont passer 19,99 dollars à 29,99 dollars.Les Amiibo Street Fighter 6 quand à eux vont passer de 29,99 dollars à 39,99 dollars.Sachant que le prix final est susceptible de varié étant donner que aux USA les prix sont généralement Hors-Taxe, chaque état étant libre de fixer le pourcentage de taxe...En revanche cela n'impacte visiblement pas les prix des Amiibo déjà dispo.