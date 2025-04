- Que vous entendiez « Wololoooo » ou « Nininiiiii » dans le jeu (car oui, il y a un énormé débat sur le sujet), vous allez donc pouvoir (re)partir dans un voyage à travers 1000 ans d’histoire en incarnant plus de 45 civilisations, en explorant de nouvelles campagnes originales et en défiant d’autres joueurs en ligne.- Pour rappel, l’extension des Trois Royaumes d’Age of Empires II : Definitive Edition plonge les joueurs dans l’histoire et la légende de la Chine, avec des campagnes dédiées aux Shu, Wei et Wu. Cinq nouvelles civilisations font leur apparition, chacune avec des unités, technologies et héros uniques : les Shu, Wei, Wu, Jürchen et Khitan. Plus de détails sur le DLC Les Trois Royaumes dans notre article dédié.- Age of Empires II : Definitive Edition arrive sur PlayStation 5 le 6 mai 2025 au prix de 39,99 €.- Précommandez l’édition Premium pour bénéficier de 5 jours d’accès anticipé. L’édition Premium comprend la toute nouvelle extension Les Trois Royaumes, toutes les extensions précédentes et les icônes de profil animées.