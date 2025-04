a annoncé l'annulation de la version Xbox One!"En raison de la nature de ce titre qui est une reprise d'œuvres contenant des expressions provocantes, nous l'avons développé avec l'objectif d'offrir une expérience de jeu cohérente sur toutes les plateformes", a déclaré City Connection dans un communiqué."Bien que chaque plateforme ait son propre ensemble de normes, nous avons fait des ajustements continus sur le contenu. Cependant, pour la version Xbox, nous nous sommes rendu compte que des changements significatifs dans les expressions seront nécessaires. C'était une décision difficile, mais c'est là où nous en sommes maintenant. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience la sortie de la version Xbox. Pour l'avenir, nous restons déterminés à distribuer nos titres sur toutes les plateformes, y compris la Xbox. Nous apprécions vraiment votre compréhension et votre soutien."Bon Steam-Heart's & Advanced Variable Geo Saturn Tribute est une compilation de 2 titres (portage des versions Saturn).Je pense qu'il s'agit surtout du premier qui possède des cinématiques suggestives pouvant poser problèmes par rapport au contenu...et bizarrement (ou pas) les vidéos du jeu sur youtube semblent expurgées. J'imagine pour ne pas être bloquées par youtubeLe second même si je ne suis pas sur pourrait lui poser à minima problème par rapport à un traitement dégradant de la femme. mouais (après faut voir les cinématique de fin du jeu ou pendant le jeu...).Dans tous les cas je suis étonné ils auraient pu seulement l'annuler pour le marché Xbox USA (et Europe)...peut-être donc c'est du côté de Microsoft qui ne souhaite pas le voir dispo sur son gamepass.

posted the 04/16/2025 at 08:56 AM by newtechnix