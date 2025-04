"Chez Ubisoft, le "service minimum" par précaution



La présence discrète d'Ubisoft étonne aussi, alors que l'éditeur français a jusqu'ici toujours été aux côtés de Nintendo pour des lancements avec des jeux exclusifs: "L'échec de Mario & The Lapins Crétins: Sparks of Hope n'a pas aidé à rassurer en interne sur la nécessité d'être présents avec quelque chose d'original" explique un salarié.



"Dans notre studio, on y va, mais davantage pour être là que pour soutenir," souligne-t-il. "Si Star Wars Outlaws est là, c'est surtout parce que le jeu n'a pas fonctionné sur d'autres plateformes. Même si Assassin's Creed arrive, c'est vraiment le service minimum."



Un autre développeur ajoute ne pas comprendre non plus que Nintendo a axé sa stratégie de communication sur les jeux à gros budgets, par ailleurs disponibles à moindre prix sur la PS5 et les Xbox Series: "Ce qui a aussi fait le succès de la Switch, c'est ses jeux indépendants, pourquoi ils sont si peu présents dans ce direct?" A Tech&Co, ce responsable de studio s'agace de ce qu'il considère être un "désamour"."





Vu la situation d'Ubisoft, le lancement de la Switch 2 aurait du être une grosse opportunité de faire son beurre. Ils sont vraiment à la ramasse actuellement.