Avant même la diffusion de la deuxième saison de The Last of Us sur HBO et Max, la série télévisée est renouvelée pour une troisième saison.La saison 2, prévue pour le 14 avril prochain, va-t-elle s'arrêter à un moment crucial de The Last of Us 2 pour se conclure avec une saison 3, ou la saison 3 va-t-elle ouvrir la porte à The Last of Us 3 avant l'heure ?