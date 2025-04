Bon ben j'ai reçu le mail, j'ai suivi le lien, et j'ai commander.

Nintendo switch2 pack mario kart world et la manette gamecube.



J'ai rentré mes infos , adresse etc.

Puis le moyen de payement , PayPal.



Je suis pas retourné sur le site de PayPal, ça me l'a validé sans passer par l'interface.....



Alors pour le coup je sait pas si le payement est bien confirmé ou si je reçois un mail prochainement pour confirmer le moyen de payement.....





Après d'habitude quand j'achète un jeux sur le store de la switch, j'ai pas de confirmation à faire ..



Dans tous les cas la réservation est bien faite.