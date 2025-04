Dans le cadre d’un vaste jeu en réalité alternée (ARG), des milliers de membres de la communauté à travers le monde ont collaboré pour débloquer la date de révélation du gameplay du prochain extraction shooter de Bungie, Marathon. Le samedi 12 avril à 10 h PDT (San Francisco) / 13 h EDT (New York) / 18 h BST (Londres) / 19 h CEST (Berlin/Paris) / 21 h GST (Dubaï) OU le dimanche 13 avril à 2 h JST (Tokyo) / 3 h AEST (Sydney) / 17 h NZST (Auckland), les développeurs de Bungie dévoileront en avant-première le gameplay de Marathon, ainsi que des actualités et des mises à jour.

Marathon est un extraction shooter en équipe, et représente le tout premier projet entièrement inédit de Bungie – les créateurs de Halo et Destiny – depuis plus de dix ans. L’action se déroule sur la mystérieuse planète Tau Ceti IV, où les joueurs incarnent des Runners, des mercenaires cybernétiques conçus pour survivre aux conditions extrêmes de cet environnement hostile. En explorant les vestiges d’une colonie disparue, les joueurs partiront à la recherche de butin précieux, incluant nouvelles armes et équipements.