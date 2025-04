Je reprends cela de @rickles:



15. Le region locking



La console est region-locked, une pratique qu'on pensait appartenir au passé. Et pourtant. Et moi une portable region lock, c'est un gros fuck. Surtout quand LES JEUX NE SONT PAS SUR LES CARTOUCHES.



hmmm, tiens, tiens, tiens... serait-il possible que les jeux Switch 1 Japonais soient incompatible avec la Switch 2 (occidentale) ?



quelqu'un a t-il une réponse...j'ai envie de dire qu'il manquerait plus que cela ayant quelques jeux Switch Japonais (Asia aussi)