On sentait le coup fourré avec l'absence du prix durant la présentation officielle du 2 avril.En ce moment je me retape les commentaires d'un forum qui a assiste au Direct du 2 avril (les mecs commentant au fur et à mesures les annonces)...c'est super bizarre de voir des mecs super fans commencez à empiler les "ce sera sans moi"...quand le prix s'est fait connaître.Amusant aussi on lit aussi souvent le petit argument ( du plaisir coupable) "bah non le prix de la console en fait ça va... tout en reportant le problème sur le méchant prix des jeux. " = c'est super chiant mais ça passe!A mon humble avis depuis hier, on peut penser que la Switch a encore de beaux mois devant elle auprès du grand public.La pénurie ne concernera pas le grand public mais les super fans qui se diront "tant pis faut que je l'ai". Là on sait qu'il y a un momentum où on ouvre les précos, les gens foncent de peur de ne pas l'avoir.Mais il parait clair que le grand public dit familiale lui va sortir le frein à main pour une bonne et simple raison, et c'est sans doute un peu ce qui embête Sony avec sa PS5...les gens peuvent continuer à acheter et donc jouer à des jeux PS4!Alors je vais le dire comme cela:La Switch 1 a un rapport actuellement absolument qualité/prix imbattable par rapport à la Switch 2!Switch OLED et son catalogue:Super Mario OdisseySuper Mario 3D World DeluxeSuper Mario Bros WonderNSMB U deluxeMario Tennis AceMario vs Donkey KongMario Paper RPGMario & Luigi RPG (Super Mario RPGSuper Mario 3D AllstarsMario Golf Super Rush (Camelot)Mario Paper Origami KingSuper Mario Maker 2Mario Kart 8 DXSuper Mario PartyMario Party SuperstarsSuper Mario Party JamboreeZelda Breath of the WildZelda Link's AwakeningZelda: Skyward SwordZelda Tears of the KingdomZelda Echoes of WisdomNew Pokémon SnapPokémon PearlPokémon DiamandPokémon Arceus LegendPokken Tournament DXDetective Pikachu 2Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DXPokemon VioletPokemon ScarletPokemon SwordPokemon ShieldPokemon Legends: Z-AFire Emblem WarriorFire Emblem : Three HousesFire Emblem Tokyo Mirage SessionFire Emblem Warriors : Three HopesFire Emblem EngageXenoblade Chronicles XXenoblade 1Xenoblade 2Xenoblade 3Pikmin 1+2Pikmin 3Pikmin 4Metroid Prime 4 BeyondMetroid Prime RemasteredMetroid DreadKirby's Return to Dreamland DeluxeKirby DiscoveryKirby Star AlliesBayonettaBayonetta 2Bayonetta 3Bayonetta Origins: Cereza and the Lost DemonLuigi's Mansion 2 ( Tantalus )Luigi's Mansion 3Donkey Kong Country : Tropical Freeze ( Retro Studio )Donkey kong returns HD ( Forever Entertainment )Splatoon 2Splatoon 3WarioWare: Move It!Wario : get it TogetherAnimal CrossingSmash BrosEmioYoshi' Crafted worldRingFitArms1,2 SwitchetcMario Kart World a beau être le dernier et apporter des choses:-primo, il n'est pas beaucoup plus beau que Mario Kart 8 DX.-Deuxio le contenu de Mario Kart 8DX est affolant et c'est d'ailleurs ce qui fait que depuis 8 ans sur Switch ils continuent à être en tête des ventes!En fait on peut quand même penser qu'acheter la console Switch 2 peut avoir un intérêt pour jouer dans de meilleurs conditions au catalogue jeu Switch!Après faut aussi rajouter que Nintendo fait payer la mise à niveauLa Switch 2 peut devenir intéressante si tu n'achètes pas les jeux Switch 2console seule 479 euros+ carte microSD Express 60 euros+ caméra 60 euros+ manette Nintendo Switch 2 Pro 90 euros+ Manette GameCube Switch 2 – 70 eurosça pique, on est plus au galerie LAFAYETTE que Lidl. Nintendo s'est embourgeoisé graveEn fait si Mario existait dans le monde réel, son métier de plombier ferait que financièrement il aurait du mal à se payer la Switch 2