Unleashed Recompiled qui est un portage PC non officiel de la version Xbox 360 de Sonic Unleashed créé grâce au processus de recompilation statique.Le portage offre une prise en charge de Windows et Linux avec de nombreuses améliorations intégrées telles que des résolutions élevées, la prise en charge des écrans ultra-large, une fréquences d'images élevées, des performances et des moddings améliorés.Lien du github : https://github.com/hedge-dev/UnleashedRecomp

posted the 03/03/2025 at 09:45 AM by nagori