Commençons par Pokémon Champions. J'ai un peu peur que les gens passent à coté de la ref et compare ce jeu uniquement au fan-tool Pokémon Showdown, alors qu'en réalité c'est le dernier jeu d'une vielle série. Cela n'est pas été très bien explicité mais le jeu est bien un retour de la formule Stadium dont Pokémon Battle Revolution est le dernier opus de cette série, et c'était sur Wii (ça commence à dater).Les Pokémon Stadium (1 et 2), Colosseum/XD et Battle Revolution sont des jeux exclusivement porté sur les combats Pokémon, où il est possible de transférer ses Pokémon des jeux principaux à défaut d'utiliser la location Pokémon en absence de connectivité. Alors oui sur GCN, Colosseum et sa suite XD avait en plus une campagne solo à l'instar des jeux principaux, un vrai RPG quoi.Le jeu est développé par "Pokémon Works", mais on peut dire autrement que c'est principalement par ILCA (Pokémon HOME et le remake de Diamant/Perle).Si c'est exactement comme avec Battle Revolution, les personnages ci-dessus devraient avoir des noms officiels mais sont en réalité des avatars personnalisable par chaque joueur.Cela a été dit durant le Pokémon Présents, vous pourrez jouer à Pokémon Champions avec les Pokémon proposé par le jeu, c'est à dire que ce sont des Pokémon avec des stats, des movesets et des capacités donnés.On ne sait rien de plus, si ce n'est que le jeu est également prévu sur mobile (iOS et Android), ce qui me fait un peu peur parce que c'est une première de voir une série de jeu console être directement disponible sur mobile et le jeu pourrait partir une orientation nouvelle. Je ne vois pas comment Pokémon Champions pourrait être vendu à 50€ et avoir une version physique sur Nintendo Switch, on est parti pour un minimum être "jeu service".Le key art :Pokémon Legends: Z-A se déroule "on ne sais pas trop quand" après les aventures de Pokémon XY. En effet, on retrouve un personnage important : A-Z, le géant immortel qui avait perdu son Floette il y a +3000 ans lors d'une guerre impliquant les Pokémon, qu'il retrouve en post-crédit après une ultime bataille avec le joueur devenu alors Maître de la Ligue Pokémon de Kalos.SDF durant XY à cause de la Team Flare, on retrouve désormais le géant comme maitre d'établissement, l'Hotel Z, établissement qui vous servira de base d'opération à l'instar du QG Galaxy dans Legends: Arceus.C'est dans cet hôtel que le joueur rencontrera son "rival" (ou best bro...), qui sera Boro ou Cety selon le choix du sex de votre personnage.Vous incarnez un jeune dresseur venu d'ailleurs à Ilumis pour faire du tourisme. Une succession d'évènements vous poussera à résoudre les différents problème des habitants de la ville.Ont également été présenté, Bridjet et son homme de main Musquat. Bridjet est la président de Quazar, une entreprise de rénovation. Elle a pour objectif de rénover la ville lumière et faire cohabiter humains et Pokémon après son "plan de réaménagement urbain".Comme dans Legends: Arceus, Legends: A-Z propose une exploration par zone, et comme dans XY Illumis est divisée en 5 arrondissements dont on retrouvera les bâtiments clés comme la Tour Prismatique au centre qui est la 5e arène Pokémon dans XY. Notez que les bureaux de Quazar sont dans le même quartier que la planque de la Team Flare, je dis ça je ne dis rien...Chaque arrondissement d'Illumis disposera de zones sauvages créées par la société Quazar qui renfermeront des Pokémon sauvages que le joueur pourra alors capturer librement. Ces zones sont délimités par des portes en hologrammes.La stratégie évolue par rapport à Legends Arceus : en plein combat les Pokémon peuvent désormais suivre le dresseur joueur comme IA afin d'éviter des attaques ou amplifier des effets, un peu comme dans Xenoblade par exemple. Le positionnement va être ici plus important, d'autant plus que les capacités auront désormais un cooldown.Comme dans Legends Arceus, les starters ne sont pas les starters de Kalos, ici ce seront Germinion, Gruikui et Kaiminus soit 2 Pokémon de la 2e génération (région de Johto, Pokémon Or/Argent). Je spécule mais il est évident que ces 3 Pokémon auront une Méga-Evolution parmi les nouvelles, si ce n'est pas une forme finale alternative.Jusqu'à présent rien ne lie le Pokémon Z, Zygarde, au scénario de Legends: Z-A, à par le titre et sa typographie. Mais le site officiel précise que Zygarde observera le joueur durant son aventure.Zygarde est le 3e légendaire principal de la région de Kalos, le gardien de l'équilibre naturel quand l'écosystème est en danger, mais il n'avait eu aucun rôle important dans Pokémon XY (= contenus supprimés, certainement par faute de temps pour les implémenter), seulement dans l'anime avec Sacha.Dans le trailer on peut voir que Zygarde est dans sa forme la plus faible (celle en forme de chien), mais également que ces cellules se baladent en ville, donc on aura la quête de récupérer les 100 cellules (95 + 5 coeurs) de Zygarde comme dans Pokémon Soleil/Lune et comme avec Spiritomb dans Legends Arceus, c'est certain