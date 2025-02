Annoncé ce vendredi 28 février 2025, Microsoft va fermer le service d'appel en ligne Skype en mai 2025, soi 22 ans après sa création, rachetée en 2011 par Microsoft.



Après MSN Messenger, Skyblog, les SMS Skype rejoint le cimetière des applications/sites où on pouvait communiquer.

Difficile de concurrencer WhatsApp, Snap, et cie actuellement.



On oubliera jamais le son d'appel Skype qui aura marqué toute une génération