Aya, je sens que je vais me faire défoncer la gueule sur la place publique avec un titre pareil mais pas grave j'assume ma sentence.



Sans dec, pour les connaisseurs de la licence qui jouent en PvP, le jeu possède-t-il vraiment un aspect stratégique aussi poussé ?



Parce qu'entre nous, après m'être renseigné plusieurs fois ici et là sur le joueur contre joueur, je veux bien reconnaître que le système est plus complexe qu'il y paraît, je sais pas, j'ai toujours eu du mal à considérer le jeu comme étant réellement stratégique avec la présence des forces et des faiblesses élémentaires. Si la licence a vraiment un aspect stratégique et qu'il est prononcé, ce dont je ne doute pas, vous n'allez pas manquer de me le dire et de me le rappeler, de m'envoyer chier comme il se doit pour mon noobisme et mon ignorance gras, j'ai toujours considéré les faiblesses et les forces élémentaires comme étant un frein substantiel à la stratégie. Je pense que si les jeux n'en avaient pas, ils en gagneraient infiniment bien plus.



Qu'avez-vous à répondre à ça ?



Ah et tiens puisqu'on parle de Pokémon, que reprochez-vous aux jeux d'aujourd'hui ? Ils sont trop faciles, non ? Parce que les premières versions étaient mes premiers jeux, ils étaient sacrément pas facile, contrairement aux derniers.



Bonne soirée à tous et merci d'avance pour vôtre participation.