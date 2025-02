Hello la communauté !



Je vois souvent des news concernant Avowed ainsi qu'une fan base du studio Obsidian sans comprendre la hype autour.



Joueur depuis longtemps ce studio ne m'a jamais marqué par la qualité de ses jeux.



Il y a toujours eu bien mieux en face lors de la sortie de leurs jeux



Récap :



Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas, Dungeon Siege III etc... etc... sont des bons jeux en soi mais pas extraordinaires .



Dans leur catégorie il y a bien mieux: baldur's gate, divinity: original sin, Skyrim, the witcher 3 vs outer worlds etc.



Ce sont souvent des jeux bons à moyens.



En conclusion Obsidian est un studio ok mais rien de transcendant.

Peut-être que l'écriture est bonne mais en termes d'animation, de DA, de graphismes c'est moyen.



En écrivant ces lignes, je regarde le trailer d'Avowed - official gameplay trailer: C'est générique au possible, rien ne va. l'histoire à l'air aux fraises "seul toi peut sauver le monde... blablabla"

Pas convaincu vous l'avez compris.



Quel est votre avis et comment expliquer la fan base ?









