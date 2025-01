The roleplaying game Dragon Age: The Veilguard, which came out in October following a turbulent development cycle, reached 1.5 million players during the quarter, missing the company's expectations by around 50%.

Veilguard a atteint 1,5 millions de joueurs (incluant le EA Pass, donc pas uniquement en ventes réelles) toutes plateformes confondues. EA espérait en vendre 3 millions sur le même laps de temps. C'est donc moitié moins que les espérances en termes de ventes.Sacré flop pour un jeu qui a été en développement pendant 8 ans.