Mon Bordel Perso

Il y a une fonctionnalité que je souhaite voir introduite dans la Switch 2 : un véritable système de trophées. Vous allez peut-être me dire qu'il existe déjà le système "Missions et récompenses", mais celui-ci dépend de l'abonnement Nintendo Switch Online (et n’est donc pas accessible à tous) et, honnêtement, il ne répond pas vraiment aux attentes des joueurs en matière de suivi des accomplissements.Un système de trophées, déjà populaire sur d'autres plateformes, permettrait aux joueurs de suivre leurs réalisations dans les jeux, offrant un sentiment de progression et de défi supplémentaire. Bien sûr, cela ne doit pas devenir trop frustrant ou artificiellement contraignant. Par exemple, certains trophées qui demandent de refaire un jeu une seconde fois sans réelle valeur ajoutée, comme une fin alternative, finissent souvent par lasser ou par donner l'impression que l'objectif est simplement de gonfler artificiellement le taux de rétention des joueurs.Mais au-delà du plaisir ludique, je pense qu'un tel système pourrait également être utilisé pour répondre à un problème souvent négligé : les review bombings.Ces critiques injustifiées, qui visent à saboter la réputation d'un jeu sans que les joueurs aient réellement pris le temps de l’explorer, sont malheureusement courantes. Un exemple marquant est celui du jeu Kunai, qui a vu sa note passer de 8,1 à 1,7 à cause d’une seule personne. Cette personne, frustrée de ne pas retrouver l’un de ses personnages préférés de la série Pokémon, a décidé de déverser sa colère sur ce jeu, de manière totalement injustifiée. (Source : PC Gamer : https://www.pcgamer.com/kunai-was-review-bombed-by-a-single-person-in-a-state-of-anger-claims-developer/).Un système de trophées bien conçu pourrait limiter ce genre de comportements en établissant une sorte de "preuve" que le joueur a effectivement progressé dans le jeu avant de publier une critique. Par exemple, un joueur ayant débloqué plusieurs trophées liés à l’intrigue, au gameplay ou à des défis spécifiques pourrait voir son avis valorisé, car il aurait clairement exploré une part significative du jeu. À l’inverse, une critique d’un joueur n’ayant quasiment débloqué aucun trophée pourrait être accompagnée d’une mention indiquant qu'il n'a pas suffisamment joué pour donner un avis éclairé.Et vous, que pensez-vous de l’idée d’un système de trophées sur la Switch 2 ? Serait-ce une vraie plus-value ludique ou simplement un moyen de frimer devant ses amis ?