Voici le résultat du Duel opposant Darksiders et son petit frère :Darksiders avec War s'impose largement face à Death. La plupart reproche à Darksiders 2 trop de loot, un côté "open world" un peu redondant et une histoire très en dessous du premier jeu, malgré un certain charisme du personnage. Même si quelques membres ont préférés le 2, notamment ses donjons mieux construit ou encore tout simplement sa durée de vie beaucoup plus longue, mais est ce forcément un bien ?Quelques autres membres reprochent en revanche au premier jeu une palette de couleur faiblarde, une DA "gris marron" et des environnement pas assez travaillé et marquant.Je remercie tous les membres ayant permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !