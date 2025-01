À la croisée des chemins en 2025, souffrant d'une mauvaise gestion et d'une série de sorties de jeux ratées, mais avec de grands espoirs pour le lancement d'Assassin's Creed Shadows, la famille Guillemot a suspendu les discussions avec Tencent et ses conseillers concernant un éventuel rachat d'Ubisoft jusqu'à fin février-début mars avec un plan en tête :- L’objectif est d’attendre la sortie d’Assassin’s Creed Shadows pour avoir une position de négociation plus forte. En cas de succès du jeu, Guillemot Brothers, qui détient actuellement 15% d’Ubisoft, aura une chance de conserver sa participation en cas de rachat de la société par Tencent.- Tencent, d'autre part, adopte également une position attentiste, car un échec potentiel d'AC Shadows pourrait lui donner l'occasion d'acheter plus d'actions à un prix inférieur (le géant technologique chinois détient actuellement environ 10% d'Ubisoft et 49,9% de Guillemot Brothers).- Selon Insider Gaming, les précommandes pour AC Shadows « étaient élevées avant le report du jeu et semblent toujours solides, mais elles sont toujours en retrait par rapport à celles d’Assassin’s Creed Valhalla ». Même si le jeu devient un succès commercial, il ne résoudra pas nécessairement tous les problèmes d’Ubisoft.- Selon Insider Gaming, Ubisoft souffre depuis longtemps d’une mauvaise gestion, qui a entraîné des retards dans la production de jeux, des fermetures de projets et des échecs majeurs comme Skull and Bones et XDefiant. Sa dernière enquête interne annuelle a montré que certains studios avaient « un niveau de confiance global de l’entreprise aussi bas que 15 à 20 % ».- Ubisoft enquête actuellement sur ses problèmes internes, mais les sources d’Insider Gaming doutent que cela conduise à des changements majeurs. Certains spéculent que le PDG Yves Guillemot « préférerait couler avec le navire [Skull & Bones] plutôt que d’abandonner son poste, un sentiment similaire se reflétant à l’égard des autres frères Guillemot ».