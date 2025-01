Nexon a diffusé cette nuit un livestream pour donner de nouvelles informations sur la seconde moitié de la Saison 2 de The First Descendant, avec notamment l'introduction de Ines parmi les légataires jouables.Présentée en début de cette saison, Ines Raya est la partenaire de Keelan, tous deux membres du H.O.U.N.D. le groupe capable de mener des opérations dans le Néant. Ines est une légataire de type électrique avec pour affinités singularité et tech. Elle est capable de déployer des attaques foudroyantes sur une large zone autour d'elle.Ines Raya sera disponible à partir du 16 janvier prochain, soit en farmant les composants pour l'obtenir gratuitement soit en l'achetant directement sur la boutique.Un aperçu de quelques nouveaux skins à venir, dont ceux pour l'event du Nouvel An chinois :Parmi les quelques petites nouveautés, on aura notamment un nouveau boss, nouveau mode avec des vagues d'ennemis, ainsi que des améliorations globales, dont un rework des compétences de Jayber, Luna et Valby.Le livestream en entier (avec session question-réponse) :