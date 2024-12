Et c'est pire que ce que j'avais observer dans la demo...



Je l'ai acheté, moins de 25 euro sur le store de la xbox, édition avec bonus.....



Je suis désolé de le dire, mais le jeux original, est bien plus nerveux et angoissant que le remake....

Alors que par rapport à un resident evil, il avait perdu le côté survival horror.....





Premier point: il y a pas mal d'éléments qui on disparu, notamment le combat avec le démon scorpion qu'on combat dans une cage suspendu au dessus du vide avec un chrono...ou la statue géante de salazar...



Deuxième point: les truc qui sont resté, on étais modifier.....mais je trouve en moins bien..



Le monstre du lac, est bien plus difficile sur le jeux de 2005, car on pouvait tomber du bateaux, donc sauf erreur de ma part, j'ai pas étais éjecter du bateaux 1 fois....



Le combat contre krauser......pourquoi avoir retirer le chrono? Franchement le buté est devenu tellement tranquille.....



Le combat de la fin .....plus simple....



Mais comment rendre ashley encore plus détestable ?

La vf est atrocement doublé sans aucune émotion. Je vais mettre la version anglaise si je refais un tour.



La partie dans le wagon mine.....pourquoi nous avoir foutu luis en allier aussi longtemps ?



Pareil pour ashley, j'ai l'impression de l'avoir eu dans les pattes plus longtemps..



Et les trésor.? Pourquoi avoir juste mis 2 type de pierre pour compléter les objets ?



Le marchand....pourquoi avoir mis plus de défis style médaillon plutôt que d'autre défis?





Le seul point positif, c'est la fin avec ada , qui change ses plans....dans l'hélicoptère...



Le premier mec à la tronçonneuse, j'en ai presque ris, tellement que c'était pathétique comparer à l'original...je sais même pas s'il peut couper la tête...



Les mec avec une tête de cochons...franchement....





J'ai vraiment eu l'impression qu'ils on retirer tous ce qui pouvait avoir du défi, pour le rendre accessible..



Bref c'est mou du genou, mal dosé pour le rythme..



Mention special pour les armures...c'était parfois chiant si on étais mal équipé pour les affronter sur la version gamecube, mais ici.....c'était relativement anecdotique....





Bref l'original je lui colle un 18/20

Le remake, un 11 ou 12/20....



L'original c'était un mauvais resident evil, mais un putains de bon jeux d'actions.



Ici, ben c'est un moins bon jeux d'action....



Conclusion. C'était mieux avant.