Digital Foundry a élu les 10 jeux les plus impressionnants de cette année 2024.

Indiana Jones et le Cercle Ancien est le Top 1 suivi de Sanua's Saga : Hellblade 2.



Maintenant que Microsoft développe en lead sur XBox et après quelques années de gestation de leurs nouveaux studios, on peut s'attendre, dans les prochains mois, à de grosses pépites techniques.



2024 fut une très bonne année pour XBox, 2025 promet d'être grandiose.



La vidéo est dispo à cette adresse : https://youtu.be/7vihrmynaRI?si=Sz2WfPXm1I_UoNLW

