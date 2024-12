Hello, vous l'avez peut-être raté mais LDLC s'est fait pirater cette semaine.



Cependant Topachat s'est fait lui aussi pirater. Les données piratées sont le nom, prénom, l'adresse et l'email.



Il semblerait que ce ne soit pas la première mais la deuxième fois que le hack se produit ce qui est d'autant plus inquiétant sur leur sécurité.



Ayant fait un achat il y a qqs années pour un ordinateur, c'est en regardant mes mails ce matin que j'ai vu dans la partie "spam" (en plus) la nouvelle.



N'ayant plus rien acheté depuis, suite à ce hack j'ai décidé de supprimer mon compte de mon côté.



Je conseillerai quand même aux gens de changer leur mots de passe de topachat et compte email.



Après vous avez les tradionnels, ajout d'alias si outlook etc etc



Si vous avez raté l'info, vous voilà prévenu.