Et voici les résultats !2)1)- Super Mario 64 remporte le duel, l'un des précurseurs des tout premier jeu en 3D rien que ça, Mario Galaxy malgré son excellence ne pouvait pas vraiment faire le poids. Même si certains le trouvent objectivement "meilleur" Mario 64 tu ne peux pas test c'est ainsi et puis c'est tout.Merci à tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel qui je pense arrivera l'année prochaine, car j'ai 2 top participatif à préparer et ça risque de prendre un peu de temps ! Néanmoins, j'essaierai cette semaine de vous proposer un petit top perso comme d'habitude !