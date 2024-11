L'une des grosses productions Ubisoft, Star Wars Outlaws, n'a pas eu de succès commercial comme pas mal d'autres licences du géant français. Ce dernier aimerait purement et simplement faire disparaître les stats publiques, notamment le nombre de joueurs simultanés. Tout cela dans un but de protéger un maximum les cours de la bourse et minimiser les bad buzz.

Évidemment, ça reste des rumeurs vu que les stats sont toujours disponibles



Vraie ou fausse info, perso ça ne m'étonnerait pas qu'Ubisoft et d'autres fassent pression sur Valve concernant la disponibilité des stats en temps réel au grand public, chose inexistante pour les consoles. Surtout quand cesvstats sont peu flatteuses...