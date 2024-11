Perso DQ3 et le prochain, je ne sais pas encore. Je vais voir.



Et vous ? Y'a au moins un jeu qui sort d'ici la fin de l'année qui vous intéresse ? Début 2025 sinon ?



Si oui, le(s)quel(s) ?



Par ailleurs, je tiens personnellement et publiquement à m'excuser auprès de @Shanks et de @Liquidus. Je n'étais sincèrement pas au courant que ce type de débat n'avait plus sa place sur le site même si c'était à prévoir vu comment ça part systématiquement aisément en couille quand le sujet est abordé.



Fin bref, je veux pas relancer la polémique mais juste dire que le message est bien reçu.



Mes excuses.



Bonne soirée tout le monde.



Sortez couvert. Prenez soin de vous.



C'est important d'avoir la santé avec tout ce qui passe. Tout court même.