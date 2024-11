C’est bien simple : malgré ses quelques défauts (niveaux linéaires, et un dernier monde à court d’idées), DKC est toujours le jeu aussi impressionnant qu’il était à sa sortie !

Là où un Mario demandait de la précision et où Sonic imposait la vitesse, DKC joue la carte du rythme soutenu, avec un level design exigeant poussant constamment à la prise de risques. Pad en main, il faut ainsi en passer par pas mal d’échecs (le niveau du chariot en aura marqué plus d’un), mais visuellement, l’impression de nervosité du jeu marque encore aujourd’hui.

Les premiers visuels ne laissaient pas de place au doute : c’était du jamais vu, y compris parmi les premières productions contemporaines sur 32-bits. A la prouesse graphique, s’ajouteront également des musiques de très grande qualité, et surtout, un jeu d’un dynamisme incomparable.

Au début des années 90, Donkey Kong était un classique arcade certes culte mais alors tombé en désuétude – malgré un très sympathique volet Game Boy. Puis arriva le studio Rare en 1994, qui offrit au personnage plus qu’une renaissance ; un univers tout entier construit sur les quelques éléments iconiques du jeu original (tout particulièrement les tonneaux).

