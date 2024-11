Je le dis tout net, Metal Gear Solid est une œuvre révolutionnaire dont je ne suis pas sorti indemne. Le support CD permet à Hideo Kojima e donner une dimension cinématographique à sa série qui existe depuis plus de 10 ans.. On sent que le Level Design a été étudié au millimètre, avec des angles de caméras très étudiés, et la dimension infiltration des premiers Metal Gear est toujours présente. La réalisation technique est exemplaire. L'IA des ennemis est d'ailleurs très poussée pour l'époque, ces derniers n'hésitant pas à réagir lorsqu'ils voient des traces de pas ou entendent un bruit, et n'hésiteront pas à vous déloger de votre cachette si jamais ils vous repèrent. Mais je retiens aussi les combats de boss, qui sont devenus mythiques : impossible d'oublier Psycho Mantis ou Sniper Wolf, par exemple. J'ai également adoré le scénario, plaidoyer pour l'écologie et anti prolifération nucléaire, avec un soupçon de génétique, autrement dit des thèmes encore d'actualité aujourd'hui. J'émettrai une petite réserve : le doublage français fait trop "cartoon", ce qui dénature un peu le propos du jeu. Pour le reste, MGS est totalement jouissif. Une claque monumentale.

Conçu par le controversé Hideo Kojima, sorte de mégalomane perfectionniste dans l'art de retranscrire des émotions cinématographiques dans ses jeux plus que dans leurs qualités ludiques, Metal Gear Solid est sorti début 1999 en Europe. À l'époque, la surpuissante Dreamcast avec ses jeux de toute beauté était déjà disponible au Japon depuis plusieurs mois. Il faut dire que le jeu, véritable arlésienne (mais qui s'en souciait réellement à l'époque, à part une presse malhonnête créatrice de fausses attentes sur de faux gros titres ?) a eu quelques années de retard puisqu'il était d'abord prévu sur 3DO ! Et graphiquement, ça se voit : c'est moche, la 3D est taillée à la serpe, l'effet de flou cache-misère bien dégueulasse s'ajoute au tableau visuellement peu reluisant. Et que dire des visages, carrés et pixelisés comme pas possible ? Les têtes s'agitent pourtant à chaque dialogue - le doublage français est risible mais reste un bon point - et de la buée sort de la bouche pour coller à la saison hivernale. Dans le genre réaliste... Malgré ses défauts et sa philosophie de comptoir distillée par son créateur, il s'agit d'un jeu d'un genre rare, l'infiltration, qui est à faire une fois.