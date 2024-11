Un étudiant du Michigan à reçu des réponses un peu surprenantes de Gemini, l'IA de Google.L'IA lui à dit de "mourrir" et qu'il était "un fléau pour la société" et qu'il "ne servait a rien"Mine de rien c'est un peu choquant venant d'une IA

posted the 11/15/2024 at 04:55 PM by ouroboros4