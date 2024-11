Tout est dans le titre.On peut ou doit s'inquiéter pour l'homme qu'il est?Même si on n'aime pas le personnage (surtout sa façon de communiquer à géométrie variable) ou alors qu'on l'admire (oui oui ça existe, y a même une vidéo sur Jesus Spencer the man who save Xbox).Il est en tout cas inquiétant de constater lors de son interview d'hier (via les deux images plus bas) que Phil Spencer a terriblement changé depuis février dernier.Qu'en pensez-vous pour votre part?