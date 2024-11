Après une première vidéo de grande qualité sur, TheGreatReview a remis ça avec une nouvelle vidéo d'environ 2 heures qui approfondie la connaissance de l'univers suite à l'apport de son DLC,Je me suis régalé à suivre cette nouvelle vidéo, ça m'a d'ailleurs permis de me rappeler (ou même m'apprendre) certaines choses sur univers dont je ne me souvenais plus.Pour ceux qui voudraient la regarder, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, c'est important de commencer par là :Outer Wilds, avec Echoes of the Eye, restera pour moi l'un des jeux les plus marquants qu'il m'ait été donné de faire, j'aimerais tellement l'oublier pour le redecouvrir..Cette tristesse, cette nostalgie, ce désespoir, cette solitude, cette angoisse, le passé, le présent, le futur, la vie, la mort, l'inconnu... on peut ressentir toute la puissance de ce que va proposer cette expérience dès l'écran principal :D'ailleurs si certaines d'entre vous veulent parler de leur expérience sur le jeu, des aspects qui les ont particulierement marqué dans le jeu, qu'ils ont eu du mal à comprendre ou à l'inverse des coups de chatte monstrueux qu'ils ont pu avoir et qui les a aidé à comprendre certaines choses je suis partant