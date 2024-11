De base, la Xbox Series X est une console qui ne fait aucun bruit, même en jeu.Mais au fil du temps, lentement mais surement, le ventilo de la mienne soufflait de plus en plus fort.C'était arrivé à un stade ou j'étais obligé de monter le son de la TV pour entendre les dialoguesJusqu'au moment ou en plein jeu, la console s'est éteinte et au redémarrage j'ai eu un joli message m'expliquant que la console est conçu pour s'éteindre automatiquement en cas de ventilation insuffisanteJ'ai compris qu'il était temps de faire un bon nettoyage dans les entrailles de la bêteLa manip m'a pris 10 mn (cf. la vidéo), et le résultat est spectaculaire, elle ne fait plus aucun bruit, comme au 1er jour.Il y avait une couche hallucinante de poussière sur le dissipateur thermique situé en bas de la consoleJe comprend pourquoi le ventilo s'affolait.Si vous rencontrez le même problème et que votre console n'es plus sous garantie (important, retirer le cache fait sauter la garantie) foncez !Vous avez juste besoin d'un tournevis torx T8 et d'un tournevis plat très fin